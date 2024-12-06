Fenerbahçe'de Beşiktaş derbi maçı öncesi sakatlık haberi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 20:05 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:10
Trendyol Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı derbisi öncesinde sarı-lacivertli takımda kötü haber geldi. Orta sahanın önemli yıldızlarından olan Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’in 15. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
SAKATLIK NEDENİYLE FORMA GİYEMEYECEK
NTV Spor’un yaptığı habere göre sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bireysel antrenman yapan Mert Hakan Yandaş maçta forma giyemeyecek.
Jose Mourinho’nun, Mert Hakan Yandaş’ın yerine ilk 11’de Sebastian Szymanski’ye forma vermesi bekleniyor.
SEZON KARNESİ
Fenerbahçe forması ile bu sezon 14 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 3 asist üretebildi.
Kaynak: tgrthaber.com