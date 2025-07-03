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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılıyor: Acun Ilıcalı'nın gözdesiydi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan ve Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor'a transfer olan Bartuğ Elmaz, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre an itibarıyla Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte veda ediyor.

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Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılıyor: Acun Ilıcalı'nın gözdesiydi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:50

Fenerbahçe'de 'nın potansiyeline inandığı isimlerden olan , sarı lacivertli ekibe veda ediyor. Fenerbahçe'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve Jose Mourinho tarafından da gözden çıkarılan Bartuğ Elmaz, İsviçre'nin FC Zürih takımıyla anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZİ: YILDIZ ADAYI OLARAK GÖRÜLÜYORDU!

Bartuğ Elmaz potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekip; Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılırken, esasen ise beklentileri karşılayamadı. Acun Ilıcalı'nın parlayacağına inandığı isimlerden olan Bartuğ Elmaz, an itibarıyla Acun Ilıcalı sonrasında kulüpten ayrılacak bir başka isim olmuş oldu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Bartuğ Elmaz, İsviçre temsilcisi FC Zürih ile her konuda anlaştı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılıyor: Acun Ilıcalı'nın gözdesiydi!

FENERBAHÇE 1.4 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 1.4 milyon Euro bedelle transfer ettiği Bartuğ Elmaz, akabindeki süreçte ise sırasıyla Sivasspor ve Maribor'a kiralanmıştı. Halihazırda Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen 22 yaşındaki orta saha, artık kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılıyor: Acun Ilıcalı'nın gözdesiydi!

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN BARTUĞ ELMAZ'IN ACUN ILICALI'NIN TAKIMINDA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Maribor ile 19 maça çıkan Bartuğ Elmaz, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇ YETENEK MARSILYA ÖNCESİ HANGİ TAKIMDAYDI?
Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, Fransa ekibine transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#acun ılıcalı
#bartuğ elmaz
#bartuğ elmaz
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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