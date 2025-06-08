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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Aykut Kocaman!

Fenerbahçe'de resmen Aykut Kocaman kritiği yapılıyor. Jose Mourinho ile yollarını ayırmak için toplantılar yapan yönetim, akabinde ise Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile devam etmesini istiyor.

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Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Aykut Kocaman!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 21:59

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için kritik hesaplar yürütülüyor. Jose Mourinho'nun tazminat sürecini düşünen sarı lacivertli yöneticiler, ayrılık kararı verilmesi halindeyse Fenerbahçe için Aykut Kocaman ismini öne sürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası için Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Fenerbahçe kulislerinde Aykut Kocaman'ın adı ciddi şekilde tartışılırken, başkan Ali Koç ile olan kırgınlığın da bitirilmesi gerektiği düşüncesi desteklendi! Halihazırda Jose Mourinho için ayrılık çanları yüksek sesle çalarken, Fenerbahçe yönetiminde ise yerli hocadan yana karar kılındı ve Aykut Kocaman listenin başında yer aldı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Aykut Kocaman!

AYKUT KOCAMAN VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe ile pek çok başarıya imza atan Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımı iki kez çalıştırmış ve zaferlerin yanı sıra maç başına puan ortalamasında da ikinin altına düşmemişti. Esasen ise sarı lacivertli camiada; Aykut Kocaman'a tekrar şans verilseydi, 'Ali Koç döneminde birkaç kez Süper Lig şampiyonluğu yaşanmış olurdu' iddiası gündeme taşınıyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Aykut Kocaman!

Sıkça Sorulan Sorular

AYKUT KOCAMAN EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?
Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman, son olarak Başakşehir'de görev almıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#jose mourinho
#aykut kocaman
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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