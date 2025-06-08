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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu: Transfer şaşkınlığı!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in transfer kritiği yine hayal kırıklığına uğrattı. Cengiz Ünder'in kiralık olarak forma giydiği MLS ekibi Los Angeles FC'den, an itibarıyla Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu: Transfer şaşkınlığı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 21:14

Cengiz Ünder Fenerbahçe'den başka takıma transfer olamıyor. Beşiktaş'a gidişi iptal olduktan sonra MLS'e kiralanan Cengiz Ünder, sezon sonunda yine Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE CENGİZ ÜNDER KRİZİ YAŞANIYOR

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder konusundaki sular durulmuyor! Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı lacivertli formayla beklenenden çok uzak performanslar sergilemiş ve taraftarlarca ağır şekilde eleştirilmişti. Akabindeki süreçte ise Beşiktaş'a kiralanması gündeme gelen Cengiz Ünder, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir kararla MLS ekibi Los Angeles FC ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu: Transfer şaşkınlığı!

CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ NETLEŞTİ

Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekleten Los Angeles FC, an itibarıyla bu seçeneği kullanmamaya karar verdi ve sezon sonunda Cengiz Ünder ile yollarını ayırmayı seçti. Son olarak ise 27 yaşındaki kanat, MLS'teki sezonun bitimiyle birlikte yeniden Fenerbahçe'ye dönecek.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu: Transfer şaşkınlığı!

CENGİZ ÜNDER VE LOS ANGELES FC PERFORMANSI

MLS ekibiyle 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu: Transfer şaşkınlığı!

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan transfer etmişti.
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ETİKETLER
#mls
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Los Angeles Fc
#cengiz ünder
#Spor
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