Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında Galatasaray RAMS Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev derbi saat 21.30’da başlayacak. Maç öncesi Fenerbahçe’de kritik bir toplantı gerçekleşti.
Takvim'de yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği öğrenildi. Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede de dile getirdiği belirtildi.
Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" dediği bildirildi.
Kartal'ın öğrencisini dinlediği ancak Kerem'i derbide sonradan oyuna almayı planladığı öğrenildi. Milli yıldızın görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapmak istediği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, derbide gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini kazanmayı hedefliyor.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplam 14 karşılaşmada görev aldı. Kerem bu maçlarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.