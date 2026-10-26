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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:06

Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç bir istek geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı derbiye saatler kala ilk 11'de oynamak istediğini iletti, İsmail Kartal kararını verdi.

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Editor
 Murat Makas
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Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:06

Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında ’ta ezeli rakibi ’yi konuk edecek. Dev derbi saat 21.30’da başlayacak. Maç öncesi Fenerbahçe’de kritik bir toplantı gerçekleşti.

KEREM İLK 11’İ İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, 'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği öğrenildi. Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör ile yaptığı özel görüşmede de dile getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi

KEREM AKTÜRKOĞLU: KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM

Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" dediği bildirildi.

Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi

İSMAİL KARTAL’IN KARARI

Kartal'ın öğrencisini dinlediği ancak Kerem'i derbide sonradan oyuna almayı planladığı öğrenildi. Milli yıldızın görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapmak istediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, derbide gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! İsmail Kartal kararını verdi

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplam 14 karşılaşmada görev aldı. Kerem bu maçlarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.

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#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#rams park
#Spor
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