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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic piyangosu: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Dominik Livakovic'e, an itibarıyla Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic piyangosu: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 18:13

Fenerbahçeli Dominik Livakovic için transferde kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçtiğimiz günlerde Monaco'ya önerilen ama transferi gerçekleşmeyen Dominik Livakovic, an itibarıyla sonrasında 'da forma giymeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC PİYANGOSU

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ama performansından memnun olmadığı Dominik Livakovic'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Fenerbahçe tarafından ayrılığına olumlu yaklaşılan Dominik Livakovic için Suudi ekibi Al Ittıhad devreye girdi! Gelecek sezon için kaleye potansiyelli bir eldiven arayan Al Ittıhad, menajerler aracılığıyla gelen Dominik Livakovic önerisine olumlu yaklaştı ve için ilk temaslar başladı. Esasen ise Fenerbahçe'nin, Dominik Livakovic'in de teklifi kabul etmesiyle birlikte ciddi bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic piyangosu: Transferde ters köşe!

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE SONRASINDA AVRUPA'YI İSTİYORDU

Fenerbahçe'deki süreçten memnun olmayan ve Türkiye'den ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyordu ama beklediği düzeyde bir teklif alamadı. Akabindeki dönemde ise menajeri aracılığıyla Suudi Arabistan ekiplerine önerilen Dominik Livakovic'in, iyi bir kontratla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmayı değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic piyangosu: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE TRANSFER KRİTİĞİ YAPILAN DOMINIK LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 72 maça çıkan Dominik Livakovic, 78 gol yemiş ve tam 26 maçta da skor tabelasının değişmesini engellemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK LIVAKOVIC'İN SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIKTI?
Hırvat eldiven, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
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#Al Ittihad
#Spor
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