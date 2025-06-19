Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, resmen Fransa ekibi Monaco'ya önerildi.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de huzurlu olmayan Dominik Livakovic, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından transfer için çalışmalara başladı. Menajeri aracılığıyla transfer sürecini yürüten Dominik Livakovic, resmen Monaco'ya önerildi ve Fransız ekibinin cevabı için beklemeye geçildi. Halihazırda Fenerbahçe sonrasında Monaco'da oynamaya sıcak bakan Dominik Livakovic, Fransız temsilcisinin onay vermesi durumunda yakın zamanda Türkiye'den ayrılacak.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC VEDASI

Fenerbahçe kariyerini sonlandırmak isteyen Dominik Livakovic, Monaco olmasa dahi yine Avrupa'da kulüp aramak ve en uygun şartları bulunca da Süper Lig sürecine son vermek istiyor. Fenerbahçe yönetiminden ayrılık için izin alan Dominik Livakovic, kendisi için uygun görülen bonservis miktarını getirmesiyle birlikte resmen Fenerbahçe'ye veda edecek.

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maça çıkan ve 2853 dakika süre alan Dominik Livakovic, 9 maçta kalesini gole kapatmıştı.