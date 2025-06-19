Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!

Fenerbahçeli Dominik Livakovic resmen kulüp arıyor. Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini bildiren Dominik Livakovic, an itibarıyla menajerler aracılığıyla kaleci arayan takımlara önerilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 23:56

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, resmen Fransa ekibi Monaco'ya önerildi.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de huzurlu olmayan Dominik Livakovic, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından transfer için çalışmalara başladı. Menajeri aracılığıyla transfer sürecini yürüten Dominik Livakovic, resmen Monaco'ya önerildi ve Fransız ekibinin cevabı için beklemeye geçildi. Halihazırda Fenerbahçe sonrasında Monaco'da oynamaya sıcak bakan Dominik Livakovic, Fransız temsilcisinin onay vermesi durumunda yakın zamanda Türkiye'den ayrılacak.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC VEDASI

Fenerbahçe kariyerini sonlandırmak isteyen Dominik Livakovic, Monaco olmasa dahi yine Avrupa'da kulüp aramak ve en uygun şartları bulunca da Süper Lig sürecine son vermek istiyor. Fenerbahçe yönetiminden ayrılık için izin alan Dominik Livakovic, kendisi için uygun görülen bonservis miktarını getirmesiyle birlikte resmen Fenerbahçe'ye veda edecek.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maça çıkan ve 2853 dakika süre alan Dominik Livakovic, 9 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi gerçekleşiyor: Resmi süreç başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Hırvat eldiven, 2023 yazında Dinamo Zagreb'ten ayrılmış ve 6.65 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşkım Kapışmak, İlber Ortaylı'ya küfürlü ifadelerle yüklendi! 'İlim var, irfan yok'
Mario Lemina'ya güle güle: Galatasaray'da sürpriz transfer!
ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#dominik livakovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.