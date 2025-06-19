Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde istediği kadar forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, ayrılık konusunu gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 23:00

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den sürpriz bir transfer kararı geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından iyi değerlendirilmediğini düşünen İrfan Can Kahveci, transfer kritiği yapmaya başladı ve ayrılık ihtimalini gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SÜRPRİZ TRANSFER KARARI

Fenerbahçe'nin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, takımdan ayrılma konusunu düşünmeye başladı. Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan İrfan Can Kahveci, inandığı bir proje olması durumunda Fenerbahçe'den transfer olmaya olumlu yaklaştı. Sürece dair düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho yönetiminde yeterince şans bulamadığını ve sarı lacivertli kulüpten ayrılmanın da doğru bir seçenek olabileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!

İRFAN CAN KAHVECİ, İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'SİNDE PARLAMIŞTI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de; geçen sezon takımın en iyilerinden olan İrfan Can Kahveci, bu yıl ise Jose Mourinho tarafından bir anda kadrodan kesilmiş ve yeterli forma şansını bulamamıştı. Halihazırda Jose Mourinho'nun aynı tavrını devam ettireceğini düşünen İrfan Can Kahveci, makul bir anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmanın doğru bir karar olacağını düşünmeye başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!

İRFAN CAN KAHVECİ VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde 46 maçta 2860 dakika süre alan ve 18 gol ile 12 asistlik katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, bu yıl Jose Mourinho ile ise 42 müsabakada 1446 dakika sahada kaldı ve sadece 3 gol ile 4 asistlik skor üretebildi.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadroya katan Fenerbahçe, yıldız hücumcu için 7 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mario Lemina'ya güle güle: Galatasaray'da sürpriz transfer!
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!
ETİKETLER
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.