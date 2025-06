Fenerbahçe'de ayrılık depremi: İrfan Can Kahveci'den kritik karar!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde istediği kadar forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, ayrılık konusunu gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, takımdan ayrılma konusunu düşünmeye başladı. Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan İrfan Can Kahveci, inandığı bir proje olması durumunda Fenerbahçe'den transfer olmaya olumlu yaklaştı. Sürece dair düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho yönetiminde yeterince şans bulamadığını ve sarı lacivertli kulüpten ayrılmanın da doğru bir seçenek olabileceğini öne sürdü.

İRFAN CAN KAHVECİ, İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'SİNDE PARLAMIŞTI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de; geçen sezon takımın en iyilerinden olan İrfan Can Kahveci, bu yıl ise Jose Mourinho tarafından bir anda kadrodan kesilmiş ve yeterli forma şansını bulamamıştı. Halihazırda Jose Mourinho'nun aynı tavrını devam ettireceğini düşünen İrfan Can Kahveci, makul bir anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmanın doğru bir karar olacağını düşünmeye başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde 46 maçta 2860 dakika süre alan ve 18 gol ile 12 asistlik katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, bu yıl Jose Mourinho ile ise 42 müsabakada 1446 dakika sahada kaldı ve sadece 3 gol ile 4 asistlik skor üretebildi.