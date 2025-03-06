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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ayrılığı! Hollanda basını resmen duyurdu

Fenerbahçeli Dusan Tadic için Ajax resmen devrede. Eski futbolcusu Dusan Tadic'i tekrar transfer etmek isteyen Ajax, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten yıldız futbolcuya kontrat önerdi.

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Fenerbahçe'de Dusan Tadic ayrılığı! Hollanda basını resmen duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 20:36

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic için Ajax'tan resmi teklif geldi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi yazın sona erecek Dusan Tadic'e, Hollanda ekibi Ajax tarafından açık uçlu bir anlaşma önerildi.

FENERBAHÇELİ DUSAN TADIC TRANSFERİ İÇİN AJAX DEVREDE

Dusan Tadic'i gönderdikten sonra bir türlü eski seviyesine dönemeyen Ajax, Sırp hücumcu ile yeniden anlaşmak istiyor! Hollanda basınının duyurduğu habere göre Tadic'e resmi olarak kontrat sunan Ajax; 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya, 1 yıllık futbolculuğun ardından yöneticilik yapabileceğini belirtti. Sözleşmedeki şartları Tadic'in beklentilerine göre düzenlemeye hazır olan Hollanda temsilcisi, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Sırp 10 numaranın deneyimlerinden her anlamda faydalanmak istiyor.

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DUSAN TADIC İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile olan sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakmış ve 'yazın süreci ilerletiriz' demişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN TADIC FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN TRANSFER OLDU?
2023 yazında, yıldız hücumcunun Türkiye serüveni başladı.
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#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#dusan tadic
#ajax
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