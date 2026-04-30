Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Ederson'un cezası açıklandı! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide kırmızı kart gören ve oyundan atılan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi Ederson, PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, hakareti nedeniyle 32 yaşındaki kaleciye 3 maç ceza verdi. Ederson, Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanında oynayacağı Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 18:31

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, geçtiğimiz pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, mücadeleyi Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 kazanarak zirvede puan farkını 7'ye yükseltmiş ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli kaleci Ederson'a hakaret nedeniyle 3 maç ceza verildi.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe kalecisi Ederson, maçın 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ederson'u hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk etti.
PFDK, Ederson'a hakaret nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası verdi.
Ederson, Fenerbahçe'nin kalan maçlarında (Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor) forma giyemeyecek.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, maçın 62. dakikasında ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve sarı-lacivertliler müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

EDERSON'UN CEZASI BELLİ OLDU

Türkiye Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson'u "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

PFDK'ye sevk edilen Ederson'a verilen ceza da belli oldu. PFDK, hakareti nedeniyle Ederson'a 3 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ederson, Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan bölümünde oynayacağı Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.