Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, geçtiğimiz pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, mücadeleyi Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 kazanarak zirvede puan farkını 7'ye yükseltmiş ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Ederson'un cezası açıklandı! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli kaleci Ederson'a hakaret nedeniyle 3 maç ceza verildi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe kalecisi Ederson, maçın 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ederson'u hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk etti. PFDK, Ederson'a hakaret nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası verdi. Ederson, Fenerbahçe'nin kalan maçlarında (Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor) forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, maçın 62. dakikasında ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve sarı-lacivertliler müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

EDERSON'UN CEZASI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson'u "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

PFDK'ye sevk edilen Ederson'a verilen ceza da belli oldu. PFDK, hakareti nedeniyle Ederson'a 3 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ederson, Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan bölümünde oynayacağı Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.