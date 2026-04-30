İngilizler Barış Alper Yılmaz için adeta yarış halinde! Milli yıldıza Premier Lig kancası: Geri sayım başladı

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en kritik kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa’nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. Fiziksel gücü ve hızıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu için özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin iştahı kabarmış durumda.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Newcastle United, Barış Alper’i radarına alan kulüplerin başında geliyor. İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen milli oyuncu için sezon sonu hamlesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Newcastle yetkilileri, önümüzdeki günlerde Barış Alper’in menajeriyle bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Yaz transfer döneminde ise Galatasaray yönetimiyle resmi pazarlıkların başlaması öngörülüyor.
Barış Alper’e olan ilgi sadece Newcastle ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sürpriz bir konuğu vardı. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, dev maçı tribünden takip eden isimler arasındaydı. Berta’nın asıl geliş amacının Barış Alper Yılmaz’ın performansını yerinde görmek olduğu iddia ediliyor.
İtalyan futbol adamının sadece oyuncu izlemekle kalmadığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede Arsenal ve Galatasaray arasında yapılabilecek olası iş birliklerinin yanı sıra Barış Alper’in durumunun da gündeme geldiği belirtiliyor.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılı formayla adeta kariyer zirvesini yaşıyor. Çok yönlülüğüyle teknik heyetin vazgeçilmezi olan genç yıldızın bu sezonki karnesi parmak ısırtıyor:
|İstatistik
|Değer
|Maç Sayısı
|47
|Gol
|12
|Asist
|15
|Toplam Skor Katkısı
|27
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Barış Alper için yönetimin astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmadığı konuşuluyor. Ancak Premier Lig ekiplerinin ısrarı, sezon sonunda İstanbul-Londra hattında yoğun bir transfer trafiği yaşanacağını gösteriyor.