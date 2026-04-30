Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en kritik kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa’nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. Fiziksel gücü ve hızıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu için özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin iştahı kabarmış durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İngilizler Barış Alper Yılmaz için adeta yarış halinde! Milli yıldıza Premier Lig kancası: Geri sayım başladı Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ederken, özellikle Premier Lig ekipleri transfer için yarışa girdi. Newcastle United, Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ediyor ve sezon sonunda menajeriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Barış Alper Yılmaz'ı izlemek için tribünden takip ettiği iddia ediliyor. Berta'nın bu ziyareti sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Barış Alper'in durumunun da gündeme geldiği belirtiliyor. Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 47 maçta 12 gol ve 15 asist ile toplam 27 skor katkısı sağladı. Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına sıcak bakmıyor.

NEWCASTLE UNİTED RESMEN DEVREDE

Transfer döneminin hızlı takımlarından Newcastle United, Barış Alper’i radarına alan kulüplerin başında geliyor. İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen milli oyuncu için sezon sonu hamlesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Newcastle yetkilileri, önümüzdeki günlerde Barış Alper’in menajeriyle bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Yaz transfer döneminde ise Galatasaray yönetimiyle resmi pazarlıkların başlaması öngörülüyor.

ARSENAL SPORTİF DİREKTÖRÜ DERBİ İÇİN İSTANBUL'DAYDI

Barış Alper’e olan ilgi sadece Newcastle ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sürpriz bir konuğu vardı. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, dev maçı tribünden takip eden isimler arasındaydı. Berta’nın asıl geliş amacının Barış Alper Yılmaz’ın performansını yerinde görmek olduğu iddia ediliyor.

İtalyan futbol adamının sadece oyuncu izlemekle kalmadığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede Arsenal ve Galatasaray arasında yapılabilecek olası iş birliklerinin yanı sıra Barış Alper’in durumunun da gündeme geldiği belirtiliyor.

SEZONA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılı formayla adeta kariyer zirvesini yaşıyor. Çok yönlülüğüyle teknik heyetin vazgeçilmezi olan genç yıldızın bu sezonki karnesi parmak ısırtıyor:

İstatistik Değer Maç Sayısı 47 Gol 12 Asist 15 Toplam Skor Katkısı 27

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Barış Alper için yönetimin astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmadığı konuşuluyor. Ancak Premier Lig ekiplerinin ısrarı, sezon sonunda İstanbul-Londra hattında yoğun bir transfer trafiği yaşanacağını gösteriyor.