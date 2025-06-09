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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe’de heyecanlandıran gelişme! Başkan Koç Mourinho'nun Londra’daki evine gitti

Ali Koç’un Londra’da Mourinho ile gerçekleştirdiği kritik görüşme, Fenerbahçe’de yeni sezon planlamasına ışık tuttu. Üç gün süren temaslarda neler konuşulduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’de heyecanlandıran gelişme! Başkan Koç Mourinho'nun Londra’daki evine gitti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 13:58

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili iddialar sürerken, Başkan Ali Koç ve tecrübeli teknik adam arasında beklenen görüşme geçtiğimiz gün Londra’da gerçekleşti. Ancak bu buluşmadan önce, kulübün yeni futbol yapılanmasında kritik rol üstlenen Devin Özek ve Okan Özkan da Mourinho ile kapsamlı temaslarda bulundu.

SİSTEMDEN KAMPA KADAR HER ŞEY MASADA

Futbol direktörü Devin Özek’in Almanya’dan, koordinatör Okan Özkan’ın ise İstanbul’dan Londra’ya geçerek başlattığı üç günlük görüşme serisi, 2025-26 sezonunun temel stratejilerini masaya yatırdı. Bu temasların son gününde ise Başkan Koç da Mourinho’nun evine giderek sürece dahil oldu.

Fenerbahçe’de heyecanlandıran gelişme! Başkan Koç Mourinho'nun Londra’daki evine gitti

Londra’daki toplantılarda altyapıdan A Takım’a kadar birçok başlık detaylı şekilde ele alındı. Özkan, altyapı projelerini Mourinho ile paylaşırken, Özek ise A Takım için planlanan oyun sistemi ve yapı üzerinde sunum yaptı.

Jose Mourinho ise Portekiz’de yapılması planlanan hazırlık kampı, transfer öncelikleri ve takımın yeni sezon vizyonu hakkında bilgi verdi.

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AYRILIK SENARYOSU MASADA YOK

Ali Koç’un Mourinho ile yaptığı özel görüşmede ise herhangi bir ayrılık konuşulmadı. Başkanın ekibine yakın kaynaklara göre toplantının ana gündemi yeni sezon hazırlıkları, kamp süreci ve transfer operasyonlarıydı.

Bu temaslar, Fenerbahçe cephesinin Mourinho ile yola devam etme konusunda ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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#Hazırlık Kampı
#Spor
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