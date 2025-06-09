Victor Boniface için transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Galatasaray Victor Osimhen'in ayrılma ihtimalini karşılık forvet hattını güçlendirmek istiyor. Cimbom, Victor Boniface’yi listeye aldı. Ancak yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu söyleniyor.

Galatasaray’da bu sezon performansıyla damga vuran Victor Osimhen transferi belirsizliğini korurken forvet hattına yeni yıldızlar yazılıyor. Cimbom gelecek sezon Avrupa başarısı için iddialı kadro kurmak istiyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız golcü Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Romano'nun haberine göre; Victor Osimhen, Al Hilal'den gelen 5. teklifi reddettiğini duyurdu.

VICTOR BONIFACE GALATASARAY'IN LİSTESİNE GİRDİ

Romano, kulüpler arasında 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılmasına rağmen Osimhen'in Suudi Pro Lig kulübüne hayır dediğini aktardı. Galatasaray ise Osimhen’in gitme ihtimaline yönelik Victor Boniface’yi listeye ekledi.



FENERBAHÇE DE DEVREDE

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynadığı Boniface'in Bayer Leverkusen'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray’ın Boniface ile temas kuracağı öne sürülürken yıldız golcü için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu iddia edildi.



İki ezeli rakip Victor Boniface için karşı karşıya gelebilir.

