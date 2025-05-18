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 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'de imza kavgası büyüyor! Ali Koç mekan bastı iddiası! Kulüpten jet cevap

Fenerbahçe'de patlak veren imza kampanyasında gerginlik büyüyor... Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gece saatlerinde derneği ziyaret ederek imza kampanyasına karşı tepki gösterdiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan bu açıklamaya cevap gecikmedi.

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Fenerbahçe'de imza kavgası büyüyor! Ali Koç mekan bastı iddiası! Kulüpten jet cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 15:46

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam derneklerine gelerek şahsını ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini iddia etti. Her iki taraf arasında gerginlik büyürken bu iddialara Fenerbahçe Kulübü'nden jet bir cevap geldi

"SİZLER CAMİAYI KARIŞTIRIYORSUNUZ"

Emrah Tünay'In yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır. Bilindiği üzere bir süredir Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak camiamızın adına eleştiri hakkımızı kullanarak, "Geleceğe İmza" sloganı ile başlatmış olduğumuz bir imza kampanyası bulunmaktadır. Değerli kongre üyelerimizi, tüzüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki mevcut hükümlere uygun bir biçimde, kulübümüzün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ediyoruz. Ancak ne yazık ki; Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur. Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, "Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?" diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından "Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor." söyleminde bulunarak "Sizler camiayı karıştırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkadan kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.

Fenerbahçe'de imza kavgası büyüyor! Ali Koç mekan bastı iddiası! Kulüpten jet cevap

"TÜM DEMOKRATİK DEĞERKER SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; "Seninle ilgili her bilgiye sahibim" imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından "Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığın sürece seninle özel olarak uğraşacağım" tehdidinde bulundu. Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, derneğimize akreditasyon vermemiş, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bu haddini aşan derneğimizi demokratik haklarımızdan sindirmeye yönelik eyleminin Sayın Ali Koç'un dün akşamki ani ziyaretini maksadı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaşanan olay ile başta şahsım olmak üzere şahsımda değil, Fenerbahçe camiasının tüm demokratik değerleri saldırıya uğramıştır.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe SK; tarihi boyunca baskıya boyun eğmeyen, demokratik değerleri savunan bir kulüp olmuştur. Bu değerlere yapılan her türlü müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlılığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum."

https://x.com/emrahtunay1907/status/1924061556708442330

Fenerbahçe'de imza kavgası büyüyor! Ali Koç mekan bastı iddiası! Kulüpten jet cevap

FENERBAHÇE'DEN JET AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyarete dair ortaya atılan iddailara jet bir şekilde cevap verdi. Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna “baskın” olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık.

Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay’ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"ZİYARET ESNASINDA HİÇBİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir. Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir.

Fenerbahçe'de imza kavgası büyüyor! Ali Koç mekan bastı iddiası! Kulüpten jet cevap

"SON DERECE İRONİK, HATTA TRAJİKOMİKTİR"

Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir"

https://x.com/Fenerbahce/status/1924079757735428425

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