Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sahalara dönüyor!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: NTV Spor
22 Ocak 2025 21:01 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 21:03
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, sahalara geri dönüyor. Yüksek yaklaşık olarak 1 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, yaklaşık bir aylık ayrılığın ardından yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.
ANTREMANLARA KATILACAK!
25 yaşındaki milli oyuncunun, cuma günü yapılacak takım antrenmanında yer alması planlanıyor.
Teknik ekibin değerlendirmesine göre İsmail, pazar günü Göztepe ile oynanacak mücadelede kadroya dahil edilebilir.
Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 maçta giyen İsmail Yüksek skor katkısı veremedi.
Kaynak: NTV Spor