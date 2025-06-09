Fenerbahçe'de Jose Mourinho isyanı: Ali Koç için büyük kriz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Jose Mourinho konusunda bir tezat daha sunuldu. Fenerbahçe'de haksız yere yedek kaldığını düşünen Türk futbolcular, an itibarıyla Ali Koç'un Jose Mourinho kararını bekliyor ve transfer hesapları yapıyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un vereceği Jose Mourinho kararı beklenirken, futbolculardan da karşı hamle geldi. Jose Mourinho'nun formayı adil şekilde dağıttığın düşünmeyen yerli futbolcular, Ali Koç'un Fenerbahçe için vereceği kararı beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN JOSE MOURINHO İKİLEMİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Jose Mourinho konusunda yeni bir kritik çıktı. Fenerbahçe'de haksız şekilde yedek kaldığını düşünen yerli futbolcular, Ali Koç'un Jose Mourinho kararına göre hareket etmeye hazırlanıyor! Zira Fenerbahçeli yıldızlar, Jose Mourinho'nun kalması durumunda 'ayrılık' için transfer görüşmeleri yapmaya karar verdi. Esasen ise Jose Mourinho öncesinde Fenerbahçe formasıyla çok iyi performanslar gösteren bazı kritik isimler, Trabzonspor başta olmak üzere pek çok takımın da transfer listelerinde yer alıyorlar.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO SÜRECİ NEDEN ALİ KOÇ ÜZERİNDEN TARTIŞILIYOR?

Fenerbahçe yönetimi genel olarak Jose Mourinho ile yolları ayırmak isterken, Ali Koç ise Portekizli hocadan yana oy kullanmış ve beklenmesi gerektiğini ifade etmişti! Son olarak ise bugün gelinen noktada; futbolcuların da Jose Mourinho'nun karşısında yer alması, Ali Koç için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olmuş oldu.