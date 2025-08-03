Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katarak savunmasına güç kattı.

Hücum hattına Jhon Duran'ı alan Kanarya, kanatlara takviye yapmak için temaslarını iyice yoğunlaştırdı.

Marco Asensio ile yaptığı görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçti.

FENERBAHÇE, KEREM TRANSFERİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Romano, haberine, sarı-lacivertlilerin bu transferde kısa sürede anlaşma sağlayamadığı takdirde farklı bir hedefe yöneleceğini de ekledi.

Diğer yandan Kanarya'nın transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha olduğu ifade edildi.

53 MAÇTA 16 GOL, 13 ASİSTLİK PERFORMANS

Milli futbolcu, Portekiz ekibinde geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 53 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3444 dakika süre aldı. 26 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 16 gol atarken, 13 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü Benfica ile 30 Haziran 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.



