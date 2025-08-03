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 | Berkay Alptekin

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu

Bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından Kerem Aktürkoğlu konusunda da flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:24

'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan , çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katarak savunmasına güç kattı.

Hücum hattına Jhon Duran'ı alan Kanarya, kanatlara takviye yapmak için temaslarını iyice yoğunlaştırdı.

Marco Asensio ile yaptığı görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, için de harekete geçti.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu

FENERBAHÇE, KEREM TRANSFERİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Romano, haberine, sarı-lacivertlilerin bu transferde kısa sürede anlaşma sağlayamadığı takdirde farklı bir hedefe yöneleceğini de ekledi.

Diğer yandan Kanarya'nın transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu

53 MAÇTA 16 GOL, 13 ASİSTLİK PERFORMANS

Milli futbolcu, Portekiz ekibinde geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 53 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3444 dakika süre aldı. 26 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 16 gol atarken, 13 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Ünlü gazeteci gelişmeleri resmen duyurdu

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü ile 30 Haziran 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.


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#transfer
#uefa avrupa ligi
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#Fenerbahçe
#Spor
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