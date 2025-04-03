Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Benfica'ya galibiyeti getirdi!

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Farense'yi ağırladı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 2 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

https://x.com/SLBenfica/status/1907556591496278261

BENFICA'DA KEREM AKTÜRKOĞLU ETKİSİ

Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hemen ardından ise 23. dakikada Kerem'den bir de asist geldi ve Vangelis Pavlidis, ev sahibi adına farkı 2'ye yükseltti. Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının ilk bölümünde tempo yükselten Benfica'da 54. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirse de maçta başka gol olmadı ve Portekiz devi 3 puanı hanesine yazdırdı.

BENFICA LİDERİN PEŞİNDE

Bu sonuçla ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Milli yıldız, 2 gol ile 1 asist yaparak takımına galibiyeti getirdi ve maçın adamı seçildi.