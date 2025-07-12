Fenerbahçe'de kritik transfer tamamlandı: Archie Brown resmen imzaladı!

Fenerbahçe'de Archie Brown transferi resmen sonuçlandı. Şampiyonluk kadrosu için çalışmalara devam eden Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Archie Brown ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir takviye daha geldi. Sarı lacivertliler, Archie Brown transferini resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ailemize hoş geldin Archie Brown. Kulübümüz, Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ARCHIE BROWN'UN PERFORMANSI

Geçen sezon Gent ile 46 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek, 3412 dakika süre almış ve 3 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.