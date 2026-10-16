Aston Villa deplasmanında 6-0’lık yenilgiyle perişan olan Fenerbahçe’de camia hezimeti sindirmeye çalışırken takım içinde ise ikinci Asensio krizi bastırılmaya çalışılıyor. Sezon başında İsmail Kartal’la gerilim yaşayan İspanyol yıldız, hocanın geri adım atmasıyla normale dönmüştü. Ancak Aston Villa deplasmanı öncesindeki son antrenmanda takımla çalışan ve hiçbir sıkıntısı olmayan İspanyol oyuncu, maç öncesinde yedek oturacağını öğrenince ortalık karıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Marco Asensio krizi: Yedek olduğunu öğrenince rest çekti Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanındaki hezimetin ardından Marco Asensio'nun yedek kaldığını öğrenince teknik direktör İsmail Kartal ile gerilim yaşadığı ve takım içinde başka sorunların da olduğu belirtiliyor. Marco Asensio, Aston Villa deplasmanı öncesinde yedek olacağını öğrenince kadroda olmayı kabul etmedi. İsmail Kartal'ın Lukaku, Kanté ve Greenwood ile de arası iyi değil. Kartal'ın vazgeçilmezi Skriniar'ın da maçlardan sonraki açıklamaları hocasını üzüyor. Asensio, maç öncesinde Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile konuşarak sorununu dile getirdi.

ASENSIO YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE KADROYA GİRMEDİ

Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre; İsmail Kartal’ın ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesine sinirlenen Asensio, araya giren yöneticilerin çabasına rağmen kadroda olmayı kabul etmedi.

İÇİNİ OĞUZ ÇETİN'E DÖKTÜ

Öte yandan İngiltere’de yaşananlar öncesinde Marco Asensio, içini Futbol Direktörü Oğuz Çetin’e döktü. Kartal’la restleşen Asensio’nun Villa Park’a yolculuk öncesinde Çetin’e derdini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çetin’in dizini işaret ederek sakatlığına vurgu yapması, İspanyol yıldızı ikna etme çabası olarak yorumlandı.

3 İSİMLE DAHA ARASI LİMONİ

Fenerbahçe’deki tek krizin İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşanmadığı da öğrenildi. İstifa kararından başkan Aziz Yıldırım'ın desteğiyle dönen tecrübeli teknik adamın Asensio'nun yanı sıra Lukaku, Kante ve Greenwood’la da arasının limoni olduğu öğrenildi. Bu isimler, oyun ve oyuncu tercihleri konusunda hocayla ters düşüyor.

Kartal’ın vazgeçilmezi kaptan Skriniar'ın kaybedilen maçlardan sonraki açıklamaları hocasını üzüyor. Kartal’ın maç sonrası oyuncularını basının önüne atması ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.

İsmail Kartal’ın otorite kurma çabası yıldız futbolcuları küstürürken, ortaya çıkan tablonun ligde bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına nasıl yansıyacağı merak konusu.