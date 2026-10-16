Fenerbahçe'de Marco Asensio krizi: Yedek olduğunu öğrenince rest çekti

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İstanbul
Aston Villa deplasmanında 6-0’lık yenilgiyle perişan olan Fenerbahçe’de camia hezimeti sindirmeye çalışırken takım içinde ise ikinci Asensio krizi bastırılmaya çalışılıyor. Sezon başında İsmail Kartal’la gerilim yaşayan İspanyol yıldız, hocanın geri adım atmasıyla normale dönmüştü. Ancak Aston Villa deplasmanı öncesindeki son antrenmanda takımla çalışan ve hiçbir sıkıntısı olmayan İspanyol oyuncu, maç öncesinde yedek oturacağını öğrenince ortalık karıştı.
Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre; İsmail Kartal’ın ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesine sinirlenen Asensio, araya giren yöneticilerin çabasına rağmen kadroda olmayı kabul etmedi.
Öte yandan İngiltere’de yaşananlar öncesinde Marco Asensio, içini Futbol Direktörü Oğuz Çetin’e döktü. Kartal’la restleşen Asensio’nun Villa Park’a yolculuk öncesinde Çetin’e derdini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çetin’in dizini işaret ederek sakatlığına vurgu yapması, İspanyol yıldızı ikna etme çabası olarak yorumlandı.
Fenerbahçe’deki tek krizin İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşanmadığı da öğrenildi. İstifa kararından başkan Aziz Yıldırım'ın desteğiyle dönen tecrübeli teknik adamın Asensio'nun yanı sıra Lukaku, Kante ve Greenwood’la da arasının limoni olduğu öğrenildi. Bu isimler, oyun ve oyuncu tercihleri konusunda hocayla ters düşüyor.
Kartal’ın vazgeçilmezi kaptan Skriniar'ın kaybedilen maçlardan sonraki açıklamaları hocasını üzüyor. Kartal’ın maç sonrası oyuncularını basının önüne atması ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.
İsmail Kartal’ın otorite kurma çabası yıldız futbolcuları küstürürken, ortaya çıkan tablonun ligde bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına nasıl yansıyacağı merak konusu.