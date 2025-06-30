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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi: Ve beklenen karar verildi!

Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi için nihai karar verildi. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için resmi süreci başlattı.

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Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi: Ve beklenen karar verildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 18:08

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan beklenen Marco Asensio kararı çıktı. Fenerbahçe ve Marco Asensio kritiğini yapan Jose Mourinho, yıldız hücumcu için olumlu rapor verdi ve temaslar başladı.

FENERBAHÇE’DE MARCO ASENSIO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe’ye menajerler aracılığıyla önerilen Marco Asensio’ya, Jose Mourinho’dan transfer kararı çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Marco Asensio transferinin takıma seviye atlatacağına karar verdi ve İspanyol 10 numara için ‘transfer edilmeli’ dedi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi: Ve beklenen karar verildi!

FENERBAHÇE SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun da onayıyla birlikte Marco Asensio transferi için resmen görüşmelere başladı. Halihazırda PSG yönetimince gözden çıkarılan Marco Asensio’nun, tarafların anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’ye transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi: Ve beklenen karar verildi!

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER SÜRPRİZİ MARCO ASENSIO’NUN İSTATİSTİKLERİ

Son dönemde performansı düşüşte olan ve geçtiğimiz sezonun yarısını PSG’de; diğer yarısını da kiralık olarak Aston Villa’da geçiren Marco Asensio, toplamda 37 maça çıktı ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte 1874 dakika süre alan Marco Asensio, hem Fransa’da hem de İngiltere’de genel olarak hamle oyuncusu şeklinde değerlendirildi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio transferi: Ve beklenen karar verildi!

Sıkça Sorulan Sorular

MARCO ASENSIO PSG'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
PSG ile 1 yıllık kontratı kalan Marco Asensio, Real Madrid'den transfer edilmişti.
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