Jhon Duran imzalıyor: Fenerbahçe'de beklenen son!

Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinde mutlu son için geri sayım başladı. Jhon Duran'ın inisiyatifiyle İstanbul'da devam eden görüşmelerde, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atması için son pürüzler gündeme alındı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile prensip anlaşmasına varıldı. Jhon Duran'a iyi bir sunum gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki golcüyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe'de Jhon Duran transferi için görüşmeler olumlu ilerledi. Halihazırda Jhon Duran'ı ve Al Nassr'ı temsil eden bir yetkili ile İstanbul'da masaya oturan Fenerbahçe'nin, yakın zamanda transferi resmen duyurması bekleniyor.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE ÖNCESİNDE SON DURUMU

Fenerbahçe'ye yüklü bir kontrat ile imza atacak olan Jhon Duran, Al Nassr ile 18 maça çıkmış ve 12 gollük katkı sağlamıştı.