İrfan Can Kahveci Avrupa'ya: Fenerbahçe'de sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan İrfan Can Kahveci, an itibarıyla Avrupa'ya transfer süreci için karar verme aşamasında.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN AVRUPA'YA TRANSFER ZAMANI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, an itibarıyla Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk için bir numaralı transfer hedefi olmuş durumda. Fenerbahçe'deki sürecinin aksine Shaktar Donetsk'te kıymetinin bilineceğini düşünen İrfan Can Kahveci, Avrupa'ya transfer olma sürecini ciddi anlamda düşünmeye başladı. Esasen ise İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal döneminde kariyer sezonunu geçirmiş ama ardından Jose Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de ikinci plana itilmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE TRANSFERDE ARDA TURAN KANCASI

İrfan Can Kahveci için yönetime olumlu görüş bildiren Arda Turan, milli yıldızın ayrılmak istemesi halinde Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca İrfan Can Kahveci'nin potansiyeline dikkat çeken Arda Turan, Shaktar kadrosu için İrfan Can'ın başroldeki yeteneklerden olacağını düşünüyor.

İRFAN CAN KAHVECİ VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 42 maça çıkan ve 1445 dakika süre alan İrfan Can Kahveci, 3 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.