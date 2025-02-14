Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için dalya zamanı!

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Mert Hakan Yandaş, dalya demeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha Kasımpaşa'ya karşı şans bulursa, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 100. maçına çıkmış olacak.

TOPLAMDA 143 MAÇ OLDU

Fenerbahçe'de Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 143 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 6 bin 446 dakika sahada kalırken, 11 gol atıp 24 asist yaptı.

BU SEZONU

Jose Mourinho'nun 21 maçta forma verdiği Mert Hakan, bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başlarken, 16 müsabakada ise sonradan oyuna dahil oldu.