UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı! İşte gecenin sonuçları

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe kendi sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle döndü.
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0.
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2.
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2.
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0.
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1.
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1.
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2.
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1.