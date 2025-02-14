UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe güldürdü, Galatasaray üzdü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda iki temsilcimiz dün sahne aldı. Fenerbahçe iki maçlı turun ilk ayağında evinde Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yendi ve çok önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-Lacivertlilerin tur için büyük avantaj yakaladığı gecede üzen haber Hollanda'dan geldi. Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 ile boyun eğerken rövanşta tur şansını zora soktu.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Diğer yandan temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil edecek takım sayısını belirlemek açısından önem taşıyan sıralamada son durum şöyle:

1- İNGİLTERE 106.624

2- İTALYA 93.043

3- İSPANYA 88.595

4- ALMANYA 83.331

5- FRANSA 69.937

6- HOLLANDA 65.149

7- PORTEKİZ 61.366

8- BELÇİKA 54.750

9- ÇEKYA 43.300

10- TÜRKİYE: 42.900

11- YUNANİSTAN 37.687

12- NORVEÇ 36.312