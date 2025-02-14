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 | Suat Vilgen

UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe güldürdü, Galatasaray üzdü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yenerek tur kapısını araladı. Galatasaray ise AZ Alkmaar karyısınra 4-1 ile hezimeti yaşayarak umudunu azalttı. Bu sonuçların ardından ülke puanları da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeri...

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe güldürdü, Galatasaray üzdü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 07:11

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda iki temsilcimiz dün sahne aldı. Fenerbahçe iki maçlı turun ilk ayağında evinde Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yendi ve çok önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-Lacivertlilerin tur için büyük avantaj yakaladığı gecede üzen haber Hollanda'dan geldi. Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 ile boyun eğerken rövanşta tur şansını zora soktu.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Diğer yandan temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil edecek takım sayısını belirlemek açısından önem taşıyan sıralamada son durum şöyle:

1- İNGİLTERE 106.624

2- İTALYA 93.043

3- İSPANYA 88.595

4- ALMANYA 83.331

5- FRANSA 69.937

6- HOLLANDA 65.149

7- PORTEKİZ 61.366

8- BELÇİKA 54.750

9- ÇEKYA 43.300

10- TÜRKİYE: 42.900

11- YUNANİSTAN 37.687

12- NORVEÇ 36.312

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk tur maçları sona ererken karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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ETİKETLER
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