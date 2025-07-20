Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile anlaşma tamam!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar transferi aşama kaydetti. Sarı lacivertliler, deneyimli savunmacıyla prensipte anlaştı ve PSG sürecine geçildi.

FENERBAHÇE BONSERVİS PAZARLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile söz kesilmesinin ardından PSG kritiği başladı. Milan Skriniar'ın bonservisi için Fransız deviyle görüşmeler yapan Fenerbahçe, Paris ekibiyle anlaşmasıyla birlikte Milan Skriniar'a da imza attıracak.

FENERBAHÇE'DEN YÜKSEK MAAŞ

Milan Skriniar'a yıllık 7.5 milyon Euro civarında maaş verecek olan Fenerbahçe, şu an için Süper Lig'deki en yüksek savunmacı kontratını yapmış olacak.