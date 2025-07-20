Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile anlaşma tamam!

İstanbul
Fenerbahçe'de Milan Skriniar transferi aşama kaydetti. Sarı lacivertliler, deneyimli savunmacıyla prensipte anlaştı ve PSG sürecine geçildi.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile söz kesilmesinin ardından PSG kritiği başladı. Milan Skriniar'ın bonservisi için Fransız deviyle görüşmeler yapan Fenerbahçe, Paris ekibiyle anlaşmasıyla birlikte Milan Skriniar'a da imza attıracak.
Milan Skriniar'a yıllık 7.5 milyon Euro civarında maaş verecek olan Fenerbahçe, şu an için Süper Lig'deki en yüksek savunmacı kontratını yapmış olacak.