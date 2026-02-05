Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Sidiki Cherif tribünde!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları, Erzurumspor maçı için tribündeki yerini aldı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, kupa heyecanını stadyumda takip etti.

FENERBAHÇE N'GOLO KANTE TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Süper Lig devi, N'Golo Kante transferi için uzun görüşmeler yapmış ve en nihayetinde Fransız yıldızı kadrosuna katmıştı! Diğer taraftaysa Sidiki Cherif, Angers'tan kiralık olarak transfer edilmişti.

FENERBAHÇE ORTA SAHASINDA AYRILIK BEKLENİYOR

N'Golo Kante'yi transfer eden Fenerbahçe'de, orta sahadaki oyunculardan biriyle vedalaşılmak isteniyor.