Fenerbahçe'de yıldız hücumcunun sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi, geldiği günden bu yana soru işaretleri barındıran Jhon Duran'ın biletini resmen kesti.

Fenerbahçe'nin yüklü bir kontratla birlikte Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, disiplinsiz tavırları ve istikrarsızlığıyla tartışma konusu olmuştu! Süreçten hareketle Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'den sonra Jhon Duran ile de yollarını ayırdı. Kolombiyalı forvetin, yakın zamanda yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yetenekli forvet, derbilerdeki golleriyle dikkat çekmiş ama sezon genelindeki performansıyla büyük hayal kırıklığı olmuştu.