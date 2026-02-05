Menü Kapat
10°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız hücumcunun sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. An itibarıyla ise Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, beklenen katkıyı veremeyen Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de yıldız hücumcunun sözleşmesi feshedildi!
'de ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi, geldiği günden bu yana soru işaretleri barındıran Jhon Duran'ın biletini resmen kesti.

Fenerbahçe'de yıldız hücumcunun sözleşmesi feshedildi!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'nin yüklü bir kontratla birlikte Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, disiplinsiz tavırları ve istikrarsızlığıyla tartışma konusu olmuştu! Süreçten hareketle Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'den sonra Jhon Duran ile de yollarını ayırdı. Kolombiyalı forvetin, yakın zamanda yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız hücumcunun sözleşmesi feshedildi!

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yetenekli forvet, derbilerdeki golleriyle dikkat çekmiş ama sezon genelindeki performansıyla büyük hayal kırıklığı olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YENİ FORVET ADAYI KİM?
Sarı lacivertliler, Al Hilalli Marcos Leonardo ve Darwin Nunez ile ilgileniyordi.
