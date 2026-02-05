Burak Yılmaz için Fransa'dan dev iddia!

Burak Yılmaz için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Habere göre Lille, eski futbolcusu Burak Yılmaz'ın antrenörlük performansını takip etmeye başladı.

FRANSA'DA BURAK YILMAZ BEKLENTİSİ

Burak Yılmaz özelinde; sosyal medyada da farklı beklentilere değinen Fransız futbolseverler, genç hocanın yakından takip edilmesi gerektiğini öne sürdü! Esasen ise Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde Lille ile 59 kez Ligue 1 maçına çıkmış ve tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı.

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Kırmızı siyahlılar ile dönem dönem özel performanslar gösteren Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki ikinci döneminde 6 müsabakada yer aldı ve maç başına 1.33 puan ortalaması tutturdu.