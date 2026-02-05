Fenerbahçe-Erzurumspor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda, Fenerbahçe ile Erzurumspor karşılaşıyor. Hakem Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve 3'er puanı bulunan iki takım için de üst tur bileti anlamına gelecek.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, Fred, Nene, Kerem, Musaba, Talisca.

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa, Amar, Guram, Baiye, Sefa, Murat Cem, Benhur, Rodriguez, Eren.

FENERBAHÇE VE ERZURUMSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ

Grubun ilk 2 sırasındaki takımların üst tura çıkacağı ve ayrıca da en iyi üçüncüler arasından iki ekibin play-off etabına yükseleceği formatta, Fenerbahçe ve Erzurumspor için bu akşamki mücadele ayrıca önem kazanmış durumda! Zira iki takım da 3 puana sahip ve bugünkü mağlubiyet, turnuvaya havlu atmak anlamına gelebilir.

ERZURUMSPOR ÇOK FORMDA

1. Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan mavi beyazlılar, Kadıköy'de zoru başarmayı deneyecek.

FENERBAHÇE TOPARLANIYOR

Süper Kupa finalinin ardından tempo kaybeden Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında önemli bir galibiyet almıştı. An itibarıyla ise Süper Lig devi, yeni bir seri oluşturmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Erzurumspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaptan Milan Skriniar; bugündü kadroda yer almadı.