Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

Kış transfer dönemine Kante, Guendouzi, Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok gibi yıldız isimlerle damga vuran Fenerbahçe’de şimdi operasyonun ikinci aşaması başladı. TFF'nin yabancı kontenjanında yer açarak hücum hattına son bir dünya yıldızı eklemek isteyen sarı-lacivertlilerde, büyük umutlarla transfer edilen ama bekleneni vereyemen Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Genç golcünün yeni durağı ise belli oldu. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe’de ayrılık çanları çalmaya başladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

"RÜYA TAKIM" KURULUYOR

Kadrosunu N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok ile güçlendirerek "Rüya takım" kuran Fenerbahçe, son bir golcü takviyesi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yönetimin önündeki en büyük engel olan yabancı kontenjanı, ayrılıkları zorunlu kıldı. Fred ile yolların ayrılması gündemdeyken, ayrılığı kesinleşen bir diğer isim ise Kolombiyalı golcü Jhon Duran oldu.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

JUVENTUS BEKLERKEN ZENİT BİTİRDİ

Juventus, Lille ve Rennes gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ın rotası beklenmedik bir yöne kırıldı. Genç golcü için Rus devi Zenit devreye girdi ve transferde mutlu sona ulaştı. Son gelen bilgilere göre; Zenit ile her konuda anlaşma sağlayan 21 yaşındaki forvet, Fenerbahçe yönetiminden de onay aldı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN RUSYA’YA GİDİYOR

Fenerbahçe'nin ayrılığına onay verdiği Duran, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya'ya doğru yola çıktı. Rusya'da transfer döneminin 19 Şubat'a kadar sürecek olması, iki kulüp arasındaki prosedürlerin rahatça tamamlanmasını sağlıyor. Bu ayrılıkla birlikte sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında kritik bir boşluk açmış olacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

JHON DURAN’IN KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ama beklentilerin altında kalan Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Potansiyeliyle dikkat çekse de, yabancı sınırı ve yeni transfer stratejisi doğrultusunda genç oyuncunun Türkiye macerası kısa sürmüş oldu.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!
#Futbol
#Spor
