Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

Ocak transfer döneminde N'Golo Kante hamlesiyle dünyada ses getiren Fenerbahçe, şimdi rotayı forvet transferine kırdı. Sarı-lacivertliler, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için Suudi Arabistan’da tarihe geçecek bir operasyona imza attı. En-Nesyri’nin ayrılığı sonrası golcü arayışına giren Kanarya, 53 milyon Euro'luk dünya devini kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

Kış transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Süper Lig devi Fenerbahçe camiasında heyecan dorukta.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

Uzun bir süredir hasretini çektiği şampiyonluk için hata yapmak istemeyen yönetim, adeta gövde gösterisi yaparak transfer pazarını domine ediyor. Son olarak Fransız yıldız 'yi renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, şimdi de hücum hattını dünyaca ünlü bir "bitirici" ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

ROTA YENİDEN ARABİSTAN

Suudi ekibi Al-Hilal ile yapılan pazarlıklarda mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldız için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

DARWİN NUNEZ SESLERİ

Faslı forveti Youssef En-Nesyri’yi Al Ittihad’a gönderen Fenerbahçe’nin ilk hedefi Uruguaylı golcü Darwin Nunez oldu. Kanarya, Nunez ile anlaşmak için yürütülen görüşmelerde devasa bir ilerleme kaydedildi. 26 yaşındaki yıldızın transferi an meselesi.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

AL-HİLAL’DEN YEŞİL IŞIK: TEKLİF KABUL EDİLDİ

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah’ın haberine göre; Fenerbahçe, Al-Hilal’e Nunez’in bonservisi için resmi teklifini sundu. Haberin detaylarında Al-Hilal yönetiminin, Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Tecrübeli forvet, geçtiğimiz yıl Liverpool’dan Al-Hilal’e tam 53 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

B PLANI: MARCOS LEONARDO

Sarı-lacivertli yönetim aynı zamanda B planını hazır tutmuş durumda. Nunez transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı Al-Hilal forması giyen bir başka golcü olan Marcos Leonardo da önerilen isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor

NUNEZ’İN İSTATİSTİKLERİ

Uruguay Milli Takımı ile 36 maça çıkan ve 13 gol kaydeden Nunez, fizik gücü ve hızıyla tanınıyor.

Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor
Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!
Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Yönetimden kritik karar!
N'Golo Kante İstanbul'da: Fenerbahçeli taraftarlardan coşkulu karşılama!
ETİKETLER
#Futbol
#Al Hilal
#Darwin Núñez
#Fenerbahçe Transferi
#N'Golo Kante
#Marcos Leonardo
#Spor
