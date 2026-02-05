Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Yönetimden kritik karar!

Kategoriler
Galatasaray'da Yusuf Demir'e veda edildi. Süper Lig devinde bekleneni veremeyen Yusuf Demir, an itibarıyla kulüpsüz kaldı.
Yusuf Demir'e veda paylaşımı yapan sarı kırmızılılar, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2019152791483138169?s=20
Galatasaray'a önemli bir yetenek olarak 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki Yusuf Demir, Süper Lig devinde toplam 26 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.