Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi için KAP bildirimi geldi. Esasen ise sarı kırmızılılar, Renato Nhaga'yla uzun soluklu bir sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 00:12
|
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 00:16

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmiyet kazandı. Süper Lig devi, genç yetenek için önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!

GALATASARAY'DA RENATO NHAGA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Renato Nhaga transferinin detaylarını paylaşan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir: 2025/2026 sezonu: 375.000 euro 2026/2027 sezonu: 750.000 euro 2027/2028 sezonu: 750.000 euro 2028/2029 sezonu: 800.000 euro 2029/2030 sezonu: 850.000 euro Kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgilendirmesini yaptı.

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Okan Buruk, Renato Nhaga'nın son hamle olduğunu açıklamıştı.
#Spor
#Spor
