Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmileşti!

Galatasaray'da Renato Nhaga transferi resmiyet kazandı. Süper Lig devi, genç yetenek için önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DA RENATO NHAGA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Renato Nhaga transferinin detaylarını paylaşan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir: 2025/2026 sezonu: 375.000 euro 2026/2027 sezonu: 750.000 euro 2027/2028 sezonu: 750.000 euro 2028/2029 sezonu: 800.000 euro 2029/2030 sezonu: 850.000 euro Kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgilendirmesini yaptı.