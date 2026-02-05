Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe, Kante ile sözleşme imzaladı! Fransız yıldızın forma numarası belli oldu

Devre arası transfer döneminde bombayı patlatan Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante ile güçlendirdi. Uzun süredir peşinde koştuğu Kante transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Kante'nin Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

Fenerbahçe, Kante ile sözleşme imzaladı! Fransız yıldızın forma numarası belli oldu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
09:58
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
09:58

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Youssef En-Nesyri'yle ise yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler son olarak, uzun süredir peşinde koştuğu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği 34 yaşındaki Fransız orta saha, dün akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi.

Fenerbahçe, Kante ile sözleşme imzaladı! Fransız yıldızın forma numarası belli oldu

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı N'Golo Kante, İstanbul'a gelmesinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız, kendisini 2,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Kante ile sözleşme imzaladı! Fransız yıldızın forma numarası belli oldu

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyelerinden Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

DEVİN ÖZEK'TEN KANTE TRANSFERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

N'Golo Kante'nin transferi hakkında konuşan Sportif Direktör Devin Özek, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. N'Golo, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. N'Golo ile sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante'ye ailemize hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe, Kante ile sözleşme imzaladı! Fransız yıldızın forma numarası belli oldu

KANTE'NİN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası da belli oldu. Kante, Fenerbahçe'de 17 numaralı formayı giyecek.

#Futbol
#Spor
