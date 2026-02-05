Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Haidara,Ahmet Oğuz, Keita, Linetty, Show, Petkovic, Can Keleş, Rivas.

https://x.com/Kocaelispor/status/2019093615625040357?s=20

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Mustafa Hekimoğlu.

https://x.com/Besiktas/status/2019154063359943144?s=20

KOCAELİSPOR'DA FARKLI HESAPLAR: BEŞİKTAŞ İSE 3'TE 3 PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, Körfez deplasmanında seriyi devam ettirmeyi hedefleyecek. Diğer taraftaysa Kocaelispor, ilk iki maçında 1 kez kazanmış ve 1 defa da kaybetmişti.

KOCAELİSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, bu yıl özelinde de gidebildiği kadar ileri gitmek ve finali gören takımlar arasında yer almak istiyor.