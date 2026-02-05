Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Körfez'deki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 00:38

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Haidara,Ahmet Oğuz, Keita, Linetty, Show, Petkovic, Can Keleş, Rivas.

https://x.com/Kocaelispor/status/2019093615625040357?s=20

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Mustafa Hekimoğlu.

https://x.com/Besiktas/status/2019154063359943144?s=20

KOCAELİSPOR'DA FARKLI HESAPLAR: BEŞİKTAŞ İSE 3'TE 3 PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, Körfez deplasmanında seriyi devam ettirmeyi hedefleyecek. Diğer taraftaysa Kocaelispor, ilk iki maçında 1 kez kazanmış ve 1 defa da kaybetmişti.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

KOCAELİSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, bu yıl özelinde de gidebildiği kadar ileri gitmek ve finali gören takımlar arasında yer almak istiyor.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERLERİ ARASINDA NE KADAR FARK VAR?
Siyah beyazlılar, 115.2 milyon Euro daha fazla yatırım yapmış durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!
Semih Kılıçsoy için nihai karar: Beşiktaş'ta ayrılık!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.