Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Trabzonspor'a teşekkür

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu ve 3-2 galip geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mücadelenin ardından iki camiaya da olumlu mesajlar verdi.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR

"Ben, ekibim ve takımımızı; Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, Emniyet Güçlerimiz, Ertuğrul bey çok güzel ağırladı. Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz."

FENERBAHÇE ZİRVE HESAPLARINDA

Karadeniz'den galibiyetle dönen sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında ikinci sırada yer almaya devam etti.