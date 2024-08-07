Fenerbahçe'de Sander Berge hamlesi! Teklifi yükseltti 

07 Ağustos 2024 18:30 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:32

Fred'in sakatlığı, Fenerbahçe'nin transfer stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Sambacı oyuncunun yokluğunda acil eylem planı başlatan sarı-lacivertliler, fırsat transferinden ziyade nitelikli bir oyuncu almayı hedefliyorlar. Bu doğrultuda belirlenen ilk hedef ise Sander Berge.

Jose Mourinho'nun Berge transferi konusundaki ısrarı nedeniyle önceliği Norveçli oyuncuya veren Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'e yaptığı teklifi 15 milyon euro'ya çıkardı.

BURNLEY 25 MİLYON TALEP ETTİ

İngiliz basınına iddiasına göre; Burnley, Berge için 25 milyon euro istiyor ve geri adım atmıyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

SON SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.