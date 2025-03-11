Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Youssef En-Nesyri, Premier Lig ekibini harekete geçirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa macerasını sürdürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını yaparken çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Todofichajes'in haberine göre, İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. Haberde Londra ekibinin uzun süredir hava hakimiyeti ve bitiriciliği yüksek bir santrafor aradığı belirtilirken, bu sezon Süper Lig'e damga vuran En-Nesyri'nin transfer listesine alındığı öne sürüldü.



FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS TALEP EDECEK

Buna karşın Fenerbahçe'nin golcüsünü kolay bırakmayacağı ve yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

Ancak West Ham United, Premier Lig cazibesi ve oyuncu için sunacağı planlar nedeniyle yaz transfer döneminde bu transferi tamamlayabileceğini düşünüyor.