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 | Murat Makas

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Youssef En-Nesyri, Premier Lig ekibini harekete geçirdi

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye kupasında başarı elde etmek isteyen Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken sıcak gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Youssef En-Nesyri'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Youssef En-Nesyri, Premier Lig ekibini harekete geçirdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 17:38

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa macerasını sürdürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını yaparken çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Todofichajes'in haberine göre, İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. Haberde Londra ekibinin uzun süredir hava hakimiyeti ve bitiriciliği yüksek bir santrafor aradığı belirtilirken, bu sezon Süper Lig'e damga vuran En-Nesyri'nin transfer listesine alındığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS TALEP EDECEK

Buna karşın Fenerbahçe'nin golcüsünü kolay bırakmayacağı ve yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Ancak West Ham United, Premier Lig cazibesi ve oyuncu için sunacağı planlar nedeniyle yaz transfer döneminde bu transferi tamamlayabileceğini düşünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En-Nesyri şu ana kadar kaç gol attı?
Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol atarken 5 asist yaptı.
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