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 | Suat Vilgen

Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! VAR koltuğunda dikkat çeken isim

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rangers'la oynayacağı rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. VAR koltuğunda ise Türkiye'de 2'si Galatasaray'ın olmak üzere 3 maçta görev alan bir isim var. İşte detaylar.

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Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! VAR koltuğunda dikkat çeken isim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 12:52

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalabilmek için İskoçya'da perşembe akşamı Glasgow Rangers ile karşılaşacak. İlk maçta evinde rakibine 3-1 yenilen temsilcimiz, deplasmanda en az 3 farklı kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesi UEFA, Rangers-Fenerbahçe maçının hakem atamalarını paylaştı.

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VAR HAKEMİ TANIDIK

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi Rohit Saggi olurken VAR'da ise daha önce Süper Lig'de de görev yapan Pol van Boekel yer alacak. AVAR'da ise Christian Dingert bulunacak.

GALATASARAY'IN İKİ MAÇI VE DERBİDE GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
RANGERS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunun rövanş maçı kapsamında oynanacak olan Rangers - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23:00'de başlayacak. Rangers - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#glasgow rangers
#glasgow rangers
#Fenerbahçe
#Spor
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