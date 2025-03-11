Süper Lig'de 27. hafta tamamlandı: Fenerbahçe bay geçti, Galatasaray hata yapmadı! İşte puan durumu

Süper Lig'in ilk şampiyonu kim?

İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. 1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.