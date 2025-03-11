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 | Sule Altinel

Süper Lig'de 27. hafta tamamlandı: Fenerbahçe bay geçti, Galatasaray hata yapmadı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla sona erdi. Haftayı kayıpsız geçen namağlup lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

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Süper Lig'de 27. hafta tamamlandı: Fenerbahçe bay geçti, Galatasaray hata yapmadı! İşte puan durumu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 02:33

Süper Lig'de 27. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabakayı 10 kişi tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ, SOLSKJAER YÖNETİMİNDE İLK LİG YENİLGİSİNİ YAŞADI

Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6. Süper Lig maçında ilk kez yenildi.

Solskjaer, 20. haftadan sonra göreve geldiği Beşiktaş'ın başında 6. lig maçına çıktı. İstanbul'daki kariyerine Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 52 yaşındaki teknik adam, sonrasında sırasıyla Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla Beşiktaş'ın Solskjaer idaresinde 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı.

LİDER GALATASARAY YOLUNA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Alanya'daki Oba Stadı'nda yapılan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde 21 galibiyet, 5 beraberliği olan Galatasaray, 68 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

TRABZONSPOR'UN İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.

Bordo-mavili ekip, ligin 27. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Hatay temsilcisini konuk etti. Müsabaka, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Hatayspor, ligde 406 gün sonra deplasman galibiyeti elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada etkili performans sergileyen Karadeniz temsilcisi ise 5 maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına engel olamadı.

GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞTI

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi haricinde gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor.

Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17 golle takip ediyor.

Gol krallığı yarışında ilk 5'te Trabzonsporlu Simon Baza ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 16'şar, Rizesporlu Ali Sowe ise 14 golle sıralanıyor.

SONUÇLAR

Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Antalyaspor-Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Hatayspor: 1-2

Sivasspor-Göztepe: 3-1

Eyüpspor-Konyaspor: 2-1

Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2

Alanyaspor-Galatasaray: 1-2

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor'u konuk edecek.

Adana Demirspor'un bay geçeceği 28. haftanın maç programı şu şekilde:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray- Antalyaspor

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor

20.30 Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Konyaspor-Beşiktaş

16 Mart Pazar:

13.30 Rizespor-Bodrum FK

16.00 Hatayspor-Sivasspor

16.00 Göztepe-Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor

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Sıkça Sorulan Sorular

Süper Lig'in ilk şampiyonu kim?
İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. 1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.
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