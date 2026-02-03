Fenerbahçe'de Skriniar şoku: PFDK'ya sevk edildi!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlanan Kocaelispor maçına, Milan Skriniar’ın tartışmalı gol sevinci damga vurdu. TFF, maç sonu raporlarını inceleyerek yıldız oyuncuyu disiplin kuruluna gönderdi.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Skriniar’ın rakip tribünlere yönelik hareketi şu şekilde tanımlandı:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."