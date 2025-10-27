Skriniar Gaziantep maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu belli oldu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gaziantep Fenerbahçe maçı için bekleyiş sürüyor. Bugün Gaziantep Stadı'nda oynanacak olan müsabakada Skriniar oynayacak mı merak edildi.

SKRİNİAR GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı konuma düşen oyuncu Karagümrük maçında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan ismin Gaziantep FK maçında ilk 11 olarak sahaya çıkması tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Sarı lacivertli ekip bu sezon ilk defa sakat oyuncusu olmadan sahaya çıkacak. Bir süredir forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş takımının yanında olabilecek. Sakatlığını geçiren Jhon Duran'ın Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması beklenirken İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise kadro dışı kalması nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Atilla Karaoğlan maçı yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen ise yardımcılıklarını üstelenecek. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.