Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Skriniar Gaziantep maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep Fenerbahçe maçı için bekleyiş devam ediyor. Bu akşam 20.00'de oynanacak olan maçta kimlerin eksik olduğu netleşirken cezalı olan Skriniar Gaziantep maçında oynama durumu da belli oldu. Sarı lacivertli ekip ilk kez sakat oyuncusu olmadan sahaya çıkacak.

Skriniar Gaziantep maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
11:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
11:17

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gaziantep maçı için bekleyiş sürüyor. Bugün Gaziantep Stadı'nda oynanacak olan müsabakada Skriniar oynayacak mı merak edildi.

SKRİNİAR GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

'in 10. haftasında oynanacak olan müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı konuma düşen oyuncu Karagümrük maçında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan ismin maçında ilk 11 olarak sahaya çıkması tahmin ediliyor.

Skriniar Gaziantep maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu belli oldu

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Sarı lacivertli ekip bu sezon ilk defa sakat oyuncusu olmadan sahaya çıkacak. Bir süredir forma giyemeyen takımının yanında olabilecek. Sakatlığını geçiren 'ın Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması beklenirken ve Cenk Tosun ise kadro dışı kalması nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

Skriniar Gaziantep maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu belli oldu

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Atilla Karaoğlan maçı yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen ise yardımcılıklarını üstelenecek. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

