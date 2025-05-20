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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ali Koç ve Mourinho yüz yüze gelecek

Kupasız geçen sezonun ardından Fenerbahçe'de gözler başkan Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında gerçekleşecek kritik görüşmeye çevrildi. Tarafların bu toplantıda takımın geleceği ve olası senaryoları değerlendirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ali Koç ve Mourinho yüz yüze gelecek
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 08:06

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile büyük umutlarla başladığı sezonu Süper Lig ikinciliğiyle tamamlamaya hazırlanırken, kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberine göre başkan Ali Koç, bu hafta içinde Portekizli teknik adamla yüz yüze bir toplantı yapacak. Görüşmenin, takımın geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

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TAZMİNATI EL YAKIYOR

Mourinho'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinde yer alan 10.5 milyon Euro'luk tek taraflı fesih tazminatı, olası bir ayrılık senaryosunda masadaki en kritik unsur olarak öne çıkıyor. Ancak Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamalarda teknik direktör konusunda istikrara vurgu yapması, tarafların "devam" kararı alabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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TRANSFER ONA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Eğer görüşmeden yola devam kararı çıkarsa, Fenerbahçe yönetimi rotasını transfere çevirecek. Başkan Koç’un Skriniar gibi üst düzey oyuncuları hedef gösterdiği biliniyor. Ancak olası bir ayrılık durumunda ise, tarafların tazminat konusunda karşılıklı anlaşma arayışına girmesi muhtemel.

ETİKETLER
#ali koç
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#jose mourinho
#Spor
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