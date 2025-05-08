Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi

Bu sezon ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ile henüz masaya oturmayan sarı lacivertli yönetim, sezon başında rekor bedelle transfer edilen Youssef En-Nesyri için ise kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:47

Trendyol Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a kendi evinde 1-0 mağlup olarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını adeta tüketti. Bu sezondan ümidini kesen sarı lacivertli yönetim, şimdiden gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk yolunda daha iddialı ve güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, hücum bölgesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Ancak kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği de merak konusu.

DZEKO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Takım kaptanı Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak yönetim 39 yaşındaki tecrübeli golcü ile yeni kontrat yapmak için henüz masaya oturmadı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi

EN-NESYRI'NİN FORMSUZLUĞU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sezon başında Sevilla'dan rekor transfer bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu da yönetimi düşündürüyor. Bu sezon toplamda 26 gol ve 7 asistlik katkı sağlamasına rağmen son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Faslı forvet, son giydiği 7 maçta gol atamadı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi

YÖNETİM SATMAK İSTİYOR AMA TEKLİF YOK

Başkan Ali Koç, 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan En-Nesyri'yi satmaya hazır. Fakat Faslı oyuncuya şu ana kadar hiç transfer teklifi gelmedi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi

TEK UMUT ARABİSTAN

Yıldız futbolcu, yıllık 4.5 milyon Euro ile takımda maaş bütçesini zorlayan isimlerin başında geliyor. Kulüp, satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere umut bağlarken, hedeflenen bonservis rakamı 25 milyon Euro.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor! İşte Saint-Maximin'in istediği takım

48 MAÇTA KARİYER REKORU KIRDI

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 26 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.

Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.