Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetim golcü oyuncu için kararını verdi

Bu sezon ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ile henüz masaya oturmayan sarı lacivertli yönetim, sezon başında rekor bedelle transfer edilen Youssef En-Nesyri için ise kararını verdi.

Trendyol Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a kendi evinde 1-0 mağlup olarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını adeta tüketti. Bu sezondan ümidini kesen sarı lacivertli yönetim, şimdiden gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk yolunda daha iddialı ve güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, hücum bölgesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Ancak kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği de merak konusu.

DZEKO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Takım kaptanı Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak yönetim 39 yaşındaki tecrübeli golcü ile yeni kontrat yapmak için henüz masaya oturmadı.

EN-NESYRI'NİN FORMSUZLUĞU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sezon başında Sevilla'dan rekor transfer bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu da yönetimi düşündürüyor. Bu sezon toplamda 26 gol ve 7 asistlik katkı sağlamasına rağmen son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Faslı forvet, son giydiği 7 maçta gol atamadı.

YÖNETİM SATMAK İSTİYOR AMA TEKLİF YOK

Başkan Ali Koç, 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan En-Nesyri'yi satmaya hazır. Fakat Faslı oyuncuya şu ana kadar hiç transfer teklifi gelmedi.

TEK UMUT ARABİSTAN

Yıldız futbolcu, yıllık 4.5 milyon Euro ile takımda maaş bütçesini zorlayan isimlerin başında geliyor. Kulüp, satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere umut bağlarken, hedeflenen bonservis rakamı 25 milyon Euro.

48 MAÇTA KARİYER REKORU KIRDI

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 26 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.

Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.