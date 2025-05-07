Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor! İşte Saint-Maximin'in istediği takım

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası teknik direktör Jose Mourinho eleştirilirken, kadroda bekleneni veremeyen bazı futbolcuların da gitmesi bekleniyor. Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılamk istediği öne sürüldü. Saint-Maximin'in transfer olmak istediği kulüp açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe’de Jose Mourinho hem de Başkan Ali Koç yoğun eleştirilere maruz kalırken takım içinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa’da yine iddialı kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde gidecek oyuncular gündemde.

SAİNT-MAXİMİN BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon başında Al Ahli'den 8 milyon Euro bedelle kiralanan Saint-Maximin, inişli çıkışlı grafiği ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

Fransız oyuncunun 31 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik katkısı, camiayı tatmin etmedi. Saint-Maximin'in, Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Olympique Marsilya'ya transfer olmak istediği belirtildi.

