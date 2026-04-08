Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!

Fenerbahçe'de Leon Goretzka ısrarı için somut adımlar atıldı. Halihazırda uzun zamandır Leon Goretzka'yı takip eden Fenerbahçe, 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyla ön anlaşma yolunda büyük mesafe katetti.
Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leon Goretzka, an itibarıyla Fenerbahçe yolunda! Süper Lig devinin ilgisine olumlu yaklaşan Leon Goretzka, sarı lacivertli yöneticiler ile gelecek Haziran için söz kesmeyi gündemine aldı. İlave olarak ise Fenerbahçe, mali sürecin netleşmesiyle birlikte Leon Goretzka'dan ön anlaşma için imza da alacak.
Fenerbahçe'nin sürpriz transfer için geri sayıma geçmeye hazırlandığı dönemde, Milan da Leon Goretzka için nabız yokladı! Serbest statüye geçecek yıldız orta sahanın durumunu takip eden İtalya devi, Leon Goretzka'ya menajerler aracılığıyla şartlarını sordu.
Geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşan Leon Goretzka, "Gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağım. Yurt dışında oynamak daha cazip geliyor. Süreci bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da Alman yıldız, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 39 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.