Fenerbahçe'de Leon Goretzka ısrarı için somut adımlar atıldı. Halihazırda uzun zamandır Leon Goretzka'yı takip eden Fenerbahçe, 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyla ön anlaşma yolunda büyük mesafe katetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde! Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile ön anlaşma yolunda ilerleme kaydetti. Fenerbahçe, Leon Goretzka'yı uzun süredir takip ediyor ve oyuncuyla ön anlaşma konusunda büyük mesafe katetti. Leon Goretzka, gelecek Haziran için Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayı gündemine aldı. Fenerbahçe, Goretzka'nın maaş ve imza parasını netleştirdikten sonra ön anlaşma için imza alacak. Milan da Leon Goretzka'nın durumunu takip ederek menajerler aracılığıyla şartlarını sordu. Leon Goretzka daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağını ve yurt dışında oynamanın daha cazip geldiğini belirtmişti. Goretzka, bu sezon Bayern Münih ile 39 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ ORTA SAHAYLA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ RESMEN BAŞLADI!

Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leon Goretzka, an itibarıyla Fenerbahçe yolunda! Süper Lig devinin ilgisine olumlu yaklaşan Leon Goretzka, sarı lacivertli yöneticiler ile gelecek Haziran için söz kesmeyi gündemine aldı. İlave olarak ise Fenerbahçe, mali sürecin netleşmesiyle birlikte Leon Goretzka'dan ön anlaşma için imza da alacak.

FENERBAHÇE VE MILAN DEV TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer için geri sayıma geçmeye hazırlandığı dönemde, Milan da Leon Goretzka için nabız yokladı! Serbest statüye geçecek yıldız orta sahanın durumunu takip eden İtalya devi, Leon Goretzka'ya menajerler aracılığıyla şartlarını sordu.

LEON GORETZKA DA TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşan Leon Goretzka, "Gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağım. Yurt dışında oynamak daha cazip geliyor. Süreci bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da Alman yıldız, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 39 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.