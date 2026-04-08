Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!

Fenerbahçe'de transferin rotası orta saha oldu. Fenerbahçe yönetimi, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman yıldız Leon Goretzka ile resmen masaya oturdu.

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 21:28

Fenerbahçe'de Leon Goretzka ısrarı için somut adımlar atıldı. Halihazırda uzun zamandır Leon Goretzka'yı takip eden Fenerbahçe, 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyla ön anlaşma yolunda büyük mesafe katetti.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile ön anlaşma yolunda ilerleme kaydetti.
Fenerbahçe, Leon Goretzka'yı uzun süredir takip ediyor ve oyuncuyla ön anlaşma konusunda büyük mesafe katetti.
Leon Goretzka, gelecek Haziran için Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayı gündemine aldı.
Fenerbahçe, Goretzka'nın maaş ve imza parasını netleştirdikten sonra ön anlaşma için imza alacak.
Milan da Leon Goretzka'nın durumunu takip ederek menajerler aracılığıyla şartlarını sordu.
Leon Goretzka daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağını ve yurt dışında oynamanın daha cazip geldiğini belirtmişti.
Goretzka, bu sezon Bayern Münih ile 39 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ ORTA SAHAYLA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ RESMEN BAŞLADI!

Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leon Goretzka, an itibarıyla Fenerbahçe yolunda! Süper Lig devinin ilgisine olumlu yaklaşan Leon Goretzka, sarı lacivertli yöneticiler ile gelecek Haziran için söz kesmeyi gündemine aldı. İlave olarak ise Fenerbahçe, mali sürecin netleşmesiyle birlikte Leon Goretzka'dan ön anlaşma için imza da alacak.

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!

FENERBAHÇE VE MILAN DEV TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer için geri sayıma geçmeye hazırlandığı dönemde, Milan da Leon Goretzka için nabız yokladı! Serbest statüye geçecek yıldız orta sahanın durumunu takip eden İtalya devi, Leon Goretzka'ya menajerler aracılığıyla şartlarını sordu.

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!

LEON GORETZKA DA TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşan Leon Goretzka, "Gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağım. Yurt dışında oynamak daha cazip geliyor. Süreci bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da Alman yıldız, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 39 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri resmen başladı: Haziran ayı için ön anlaşma gündemde!
