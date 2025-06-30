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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yeni başkan adayı belli oldu: Ali Koç'a zor rakip!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan başkanlık hamlesi geldi. Fenerbahçe'nin seçim sürecinde Ali Koç'a rakip olacağını anlatan Sadettin Saran, geri adım atmayacağını özellikle belirtti.

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Fenerbahçe'de yeni başkan adayı belli oldu: Ali Koç'a zor rakip!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 19:17

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan adaylığı süreci resmen başladı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Sadettin Saran, sürece dair açıklamalarda bulundu.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE SEÇİMİ İÇİN BAŞKANLIK SÖZLERİ

"Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil, tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçeli'nin bu konuda en ufak bir şüphesi olmamasını rica ederim."

Fenerbahçe'de yeni başkan adayı belli oldu: Ali Koç'a zor rakip!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ŞU ANDA KİMLER RESMEN BAŞKAN ADAYI?
Fenerbahçe'nin sandığa gideceği dönemde; Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran, Ali Koç karşısında başkanlık için yarışacak.
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ETİKETLER
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#Fenerbahçe Seçimi
#Spor
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