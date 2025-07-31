Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyla imzalar atıldı!

Fenerbahçe'den Nelson Semedo transferi için resmi duyuru geldi. Sarı lacivertliler, Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyla imzalar atıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 23:31

Fenerbahçe'de sağ bek için transfer süreci tamamlandı. İstanbul'a gelen Nelson Semedo, an itibarıyla Fenerbahçe ile kontrat yaptı.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyla imzalar atıldı!

FENERBAHÇE'DEN NELSON SEMEDO TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1951015118139269174

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Geçen sezon Wolves ile 38 maça çıkan Portekizli savunmacı, 3153 dakika süre almış ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı lacivertlilerin, hücum hattına takviyeler yapması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"
Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş mesajı: Geleceğine dair net konuştu!
ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#Nelson Semedo
#imzalar atıldı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.