Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyla imzalar atıldı!

Fenerbahçe'de sağ bek için transfer süreci tamamlandı. İstanbul'a gelen Nelson Semedo, an itibarıyla Fenerbahçe ile kontrat yaptı.

FENERBAHÇE'DEN NELSON SEMEDO TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1951015118139269174

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Geçen sezon Wolves ile 38 maça çıkan Portekizli savunmacı, 3153 dakika süre almış ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.